Mardin'de eşya yüklü kamyonet devrildi, facia ucuz atlatıldı
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Mardin'de eşya yüklü kamyonet devrildi, facia ucuz atlatıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ev eşyası yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mardin'de eşya yüklü kamyonet devrildi, facia ucuz atlatıldı
05.06.2020 20:28 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:33

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ev eşyası yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada aracın alev almadan yaralıların vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarılması olası bir faciayı önlendi.

Kaza, Kızıltepe - Viranşehir yolunun 38'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Kızıltepe istikametine doğru seyir halinde olan sürücünün ismi ve plakası öğrenilmeyen ev eşyası yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazanın etkisiyle devrilerek sürüklenen araç alev aldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar aracın içerisindeki sürücüyü ve yanındaki bir kişiyi çıkarırken İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen Kızıltepe ve Derik itfaiye grup amirliklerine bağlı ekipler, araçta çıkan yangının çevredeki buğday ekili tarlalara sıçramaması için büyük uğraş verirken araçtaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen kazada araçta bulunan 2 tüpün patlamaması ve yaralıların aracın alev almadan vatandaşlar tarafından çıkarılması olası bir faciayı önledi. Kazada araç tamamen kullanılmaz hale geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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