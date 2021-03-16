Mardin'de esnafın yüzü kontrollü normalleşme ile güldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mardin'de esnafın yüzü kontrollü normalleşme ile güldü

16.03.2021 12:06 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:42

Mardin'de esnafın yüzü kontrollü normalleşme ile güldü Korona virüs risk haritasında, düşük riskli iller arasında bulunan Mardin'de esnafın yüzü, kontrollü normalleşme ile birlikte gülmeye başladı.

Mardin'de esnafın yüzü kontrollü normalleşme ile güldü

MARDİN - Korona virüs risk haritasında, düşük riskli iller arasında bulunan Mardin'de esnafın yüzü, kontrollü normalleşme ile birlikte gülmeye başladı. Uzun bir süre kapalı olan işletmeler, alınan tedbirlerle müşterileri kabul etmeye devam ediyor.

Mardin'de korona virüs salgını nedeniyle 3 ayı aşkın süredir kapalı olan kafe ve restoranlar, kontrollü normalleşmenin başlamasıyla müşteri kabul etmeye başladı. Yeni dönem, uzunca bir süre kepenk açamayan esnafın yüzünü güldürdü. Kısıtlamalar nedeniyle ücretsiz izne çıkan komi ve garsonlar da işlerine dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Kafe işletme müdürü Hüseyin İldoğan, salonlarında sosyal mesafe kurallarına uyarak müşteri kabul ettiklerini söyledi. İldoğan, "Müşterilerimize daha iyi daha iyi hizmet etmek amaçlı kurulmuştur. Hijyenik bir şekilde hizmetimize devam etmekteyiz. Kurallara uyarsak daha güzel olacak inşallah. Şu anda yüzde 50 kapasiteyle çalışmaktayız. Müşterilerin ve kendi sağlığımız açısından yüzde 50 kapasiteyle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Girişleri HES koduyla gerçekleştirdiklerini belirten İldoğan, "Masalarımızda dezenfektan ile siliniyor. Müşterilerimize kolonya ve dezenfektan verip bu şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Ekonomik açıdan eskiye nazaran bir tık daha iyiyiz. Mekanlarımızın açılmasıyla biraz daha normalleşti diyebiliriz. Hiç olmazsa dışarıda olan garson ve komi arkadaşlarımızı çalıştırmaya başlattık. Halkımız sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uydukları sürece her zaman mavi kategoride yer alacağız" diye konuştu.

Mardin'de esnafın yüzü kontrollü normalleşme ile güldü
Mardin'de esnafın yüzü kontrollü normalleşme ile güldü
Mardin'de esnafın yüzü kontrollü normalleşme ile güldü
Mardin'de esnafın yüzü kontrollü normalleşme ile güldü
Mardin'de esnafın yüzü kontrollü normalleşme ile güldü
Mardin'de esnafın yüzü kontrollü normalleşme ile güldü
Mardin'de esnafın yüzü kontrollü normalleşme ile güldü
Mardin'de esnafın yüzü kontrollü normalleşme ile güldü
Mardin'de esnafın yüzü kontrollü normalleşme ile güldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Hulusi Akar Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Nükhet Duru Rasim Öztekin Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin Fatih Terim Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de esnafın yüzü kontrollü normalleşme ile güldü - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 12:45:05. #1.16#
title