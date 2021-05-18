Mardin'de esnafın elinde kalan sebze ve meyveler alınarak, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, esnafın elinde kalan sebze ve meyveleri alarak, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, esnafın elinde kalan sebze ve meyveleri alarak, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatı doğrultusunda çalışma yürüten belediye ekipleri, sosyal belediyecilik anlayışıyla kent genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, hal esnafının elinde kalan sebze ve meyveleri kentteki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmak için satın aldı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, sosyal inceleme neticesinde daha önce tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşların evini ziyaret etti.

Vali Demirtaş'ın selamlarını ileten ekipler, sebze ve meyveyi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Vatandaşlar, Vali Demirtaş başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz