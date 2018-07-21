Mardin'de Eski Devlet Hastanesi 400 Yataklı Modern Ek Binaya Dönüştürülüyor

Mardin'de 150 yataklı eski devlet hastanesi binası, 400 yataklı modern ek binaya dönüştürülüyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 150 yataklı eski devlet hastanesinin yıkımı ve enkazının kaldırılma işinin ihalesinin yapıldığı bildirildi.

Yapılan sözleşmeyle yer tesliminin ilgili firmaya 19 Temmuz'da yapıldığı ifade edilen açıklamada, yıkılan alanda 400 yataklı modern ek hastane binası yapılması için inşaata en kısa sürede başlanmasının planlandığı kaydedildi.