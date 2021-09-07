Mardin'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan kişi ölü bulundu
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Mardin'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan kişi ölü bulundu

Mardin'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan kişi ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin'in Savur ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan kişi ölü bulundu.

Mardin'in Savur ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçede bir bahçede erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, cesedin 4 Eylül'de eşi Emine P'yi öldürdüğü gerekçesiyle aranan Abdülkadir P'ye ait olduğu tespit edildi.

Abdülkadir P'nin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

4 Eylül'de ilçeye bağlı İçören Mahallesi'nde üzüm bağında Emine P'yi (61) boğazı kesilmiş halde bulan mahalle sakinleri, durumu jandarmaya bildirmiş, bağa gelen ekipler, kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Emine P'nin cenazesi, Mardin Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verilmişti.

Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla Emine P'nin eşi Abdülkadir P'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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