Mardin'de engelliler için müzik şöleni düzenlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin toplumla bütünleşmelerine destek için müzik şöleni düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin toplumla bütünleşmelerine destek için müzik şöleni düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı işbirliğinde, Sanat Akademisi'nde düzenlenen etkinlikte, engelliler şarkılar seslendirdi ve folklor ekibinin halaylarına eşlik ederek eğlenceli vakit geçirdi.

Müzik şölenine katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, engellilerle sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz