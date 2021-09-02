Mardin'de engelliler için müzik şöleni düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de engelliler için müzik şöleni düzenlendi

Mardin'de engelliler için müzik şöleni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Kültür Sanat

Mardin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin toplumla bütünleşmelerine destek için müzik şöleni düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin toplumla bütünleşmelerine destek için müzik şöleni düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı işbirliğinde, Sanat Akademisi'nde düzenlenen etkinlikte, engelliler şarkılar seslendirdi ve folklor ekibinin halaylarına eşlik ederek eğlenceli vakit geçirdi.

Müzik şölenine katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, engellilerle sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Hamid Karzai Aliya İzzetbegoviç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Umut Meraş Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mardin'de engelliler için müzik şöleni düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 09:06:33. #1.16#

title