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Mardin'de engelliler için etkinlik düzenlendi

AA, Osman Öksüz - Güncel
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Mardin'de engelliler için etkinlik düzenlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesince, engelliler için etkinlik yapıldı.

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesince, engelliler için etkinlik yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, özel gereksinimli çocuk ve gençlerin kendilerini toplumda yalnız hissetmemeleri için etkinlik düzenliyor.

Engelli bireylerin yaşam sevincini artırmak için hayata geçirilen Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, engelli bireyler evlerinden alınarak, pastaneye getirildi.

Etkinlikte, genç ve çocuklar birlikte şarkılar söyledi.

AA / Osman Öksüz - Güncel

Engelli, Mardin, Güncel, Haberler

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