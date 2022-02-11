Mardin'de engelliler için etkinlik düzenlendi

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesince, engelliler için etkinlik yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, özel gereksinimli çocuk ve gençlerin kendilerini toplumda yalnız hissetmemeleri için etkinlik düzenliyor.

Engelli bireylerin yaşam sevincini artırmak için hayata geçirilen Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, engelli bireyler evlerinden alınarak, pastaneye getirildi.

Etkinlikte, genç ve çocuklar birlikte şarkılar söyledi.