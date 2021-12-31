Mardin'de engelliler için etkinlik

Mardin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyler için program düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, engelli bireyleri toplumla kaynaştırabilmek, onların toplumla bütünleşmelerine destek olmak, sosyalleşmeleri açısından özel gereksinimli kızlara yönelik bir program gerçekleştirdi.

Program kapsamında evlerinden servisle alınan kızların, kuaförde saç ve yüz bakımları yapıldı. Sosyal paylaşımlarını artırabilecekleri için Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Kültür Kafe'de müzik eşliğinde eğlendi.

Programda, özel gereksinimli kızlar, keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri

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