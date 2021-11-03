Mardin'de engelli vatandaşlara 28 adet akülü sandalye dağıtıldı - Haberler
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Mardin'de engelli vatandaşlara 28 adet akülü sandalye dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Mardin'de engelli vatandaşlara 28 adet akülü sandalye dağıtıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara 28 adet akülü sandalye dağıtıldı.

MARDİN (İHA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara 28 adet akülü sandalye dağıtıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlara yardım elini uzattı. Yapılan tespit çalışmaları neticesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlar belirlenerek 10 adet yetişkin manüel tekerlekli sandalye, 3 adet çocuk manüel sandalye, 6 adet akülü sandalye, 6 engelli çocuk puseti ve 3 adet 3 tekerlekli motosiklet ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara dağıtıldı. Programa katılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, engelli vatandaşların sevinçlerine ortak oldu. - MARDİN

Mardin'de engelli vatandaşlara 28 adet akülü sandalye dağıtıldı

Mardin'de engelli vatandaşlara 28 adet akülü sandalye dağıtıldı

Mardin'de engelli vatandaşlara 28 adet akülü sandalye dağıtıldı

Mardin'de engelli vatandaşlara 28 adet akülü sandalye dağıtıldı

Mardin'de engelli vatandaşlara 28 adet akülü sandalye dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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