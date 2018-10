Mardin'de emniyet ve jandarmanın en özel misafirleri

MARDİN - Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Engelsiz Mardin" projesi çerçevesinde down sendromlu gençler, İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Engelsiz Mardin Projesi ile il genelinde bir çok sosyal sorumluluk projesine imza atan Mardin Büyükşehir Belediyesi "Engelsiz Mardin" projesi çerçevesinde, down sendromlu gençler ile İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Proje kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü gezerek polis ve askerlere başarılar dileyen down sendromlu gençler ayıca ekipmanları inceledi. Down sendromlu gençler, kendileri için hazırlanan özel eğitimli köpeklerin gösterilerine büyük ilgi gösterdi. Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar Down sendromlu gençleri il emniyet müdürlüğü kapısında karşılayarak makamında ağırladı. Gençler il emniyet müdürü ile birlikte türküler söyledi, fotoğraf çektirdi. Trafik polisleri tarafından trafikte uyulması gereken kurallar hakkında bilgi alan gençler, polis araçları ve motosikletleri inceledi.

Ziyaret, gençlere verilen hediyelerine ardından sona erdi.