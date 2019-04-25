Mardin'de Emniyet Personeline Altın

Mardin'de, çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve bebeği olan emniyet personeline altın hediye edildi.



İl Emniyet Müdürlüğünce çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve bebeği olan 60 bekçi ve polis memuru için program yapıldı.



İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, yeni evlenen polis memurlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın mesajlarını içeren tebrik kartlarını verdi.



Emniyet personelinin iyi ve kötü günde hep bir arada olduğuna dikkati çeken Onar, şöyle dedi:

"Yeni evlenen kardeşlerimize mutluluklar diliyorum. Yeni doğan çocukları da Allah analı babalı büyütsün. İl Emniyet Müdürlüğü olarak kendi aramızda çam sakızı çoban armağanı hediye veriyoruz. Arkadaşlarımızın bu güzel ve sevinçli günlerinde yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz."

Onar ve emniyet müdür yardımcıları daha sonra personellere altın verdi.

Kaynak: AA