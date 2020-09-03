Mardin'de eli kıyma makinesine sıkışan kişi yaralandı
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Mardin'de eli kıyma makinesine sıkışan kişi yaralandı

Mardin'de eli kıyma makinesine sıkışarak yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Mardin'de eli kıyma makinesine sıkışan kişi yaralandı
03.09.2020 20:53 | Son Güncelleme: 03.09.2020 21:50

Mardin'de eli kıyma makinesine sıkışarak yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Merkez Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde salça yapmak isteyen Alattin İlan (25) sağ elini kıyma makinesine kaptırdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin tüm uğraşlarına rağmen eli sıkıştığı yerden çıkarılamayan İlan, Mardin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede yapılan müdahale ile eli kıyma makinesinden çıkarılan ve 3 parmağı yaralanan İlan, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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