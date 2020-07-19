Mardin'de elektrik panosundaki yangın otomobile sıçradı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik trafosundaki çıkan yangın otomobile sıçradı.
19.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 19.07.2020 12:08
Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik trafosundaki çıkan yangın otomobile sıçradı.
Alınan bilgiye göre, Selahaddin Eyyubi Mahallesi Papatya Sokak üzerindeki elektrik trafosunda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Alevlerin sıçradığı park halindeki 47 NB 361 plakalı otomobilde yanmaya başladı.
Durumu fark eden mahalle sakinlerinin durumu iletmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Kaynak: AA