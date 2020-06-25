Mardin'de elektrik kesintisi yapılacak
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Mardin'de elektrik kesintisi yapılacak

Mardin Merkez Artuklu ilçesindek elektrik kesintisi yapılacak.

Mardin'de elektrik kesintisi yapılacak
25.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:49

Mardin Merkez Artuklu ilçesindek elektrik kesintisi yapılacak.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Mardin İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin TEİAŞ tarafınca 30 Haziran Salı günü 06: 00-17: 00 saatleri arasında TR-B trafosunda periyodik bakım çalışmaları yürütüleceğinden TR-B trafosu servis dışı bırakılacak.

Bu süre zarfında TR-B trafosundan beslenen fiderler TR-C trafosuna 30 Haziran Salı günü 06: 00-06: 15 saatleri arasında aktarılacak olup 15 dakikalık elektrik kesintisi yapılacak. Çalışma tamamlandıktan sonra 30 Haziran Salı günü 17: 00-17: 15 saatleri arasında fiderler tekrar TR-B trafosuna aktarılacak olup 15 dakikalık elektrik kesintisi yapılacak.

Bu çalışma doğrultusunda Artuklu İlçesinin Ofis Mahallesi ve Mardin Organize Sanayi Bölgesi elektrik kesinti gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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