Mardin'de elektrik kesintisi yapılacak
Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı 24 kırsal mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.
Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı 24 kırsal mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.
Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden (DEDAŞ) yapılan açıklamada, enerji nakil hattı üzerinde bulunan KÖK-380 binasında bakım-onarım çalışmasının yapılacağı belirtildi.
Çalışma nedeniyle yarın saat 09.30 ile 16.30 arasında güvenlik amaçlı elektrik kesintisi yapılacağı kaydedilen açıklamada, kesintiden kırsal Aktulga, Akziyaret, Akçapınar, Beşdeğirmen,Damlalı, Demet, Demirci, Demirler, Doğanlı, Düğürk, Erikli, Esenli, Gürmeşe, Hacıyusuf, Hocaköy, Kılduman, Timurçiftliği, Uzunkaya, Yalınkılıç, Yamanlar, Yurtderi, Çaybaşı, Çimenli ve Örencik kırsal mahallelerinin etkileneceği kaydedildi.