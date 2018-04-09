Mardin'de Elektrik Kesintisi Gerginliği (2)

JANDARMA GRUBA MÜDAHALE ETTİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Başak köyüne, elektrik kesintisi için giden Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekiplerinin yolunun köylüler tarafından kesilmesi üzerine başlayan gerginlik devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren bölgede güvenlik önlemi alan jandarma birlikleri, gerginliğin tırmanması üzerine toplanan gruba tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Müdahalenin ardından toplanan kalabalık köye doğru yürümeye başlarken, bölgedeki bekleyiş devam ediyor.

Görüntü Dökümü

Grubun taşkınlık yapması

Gerginlikten görüntüler

TOMA'dan tazyikli su sıkılması

Kalabalığa gaz bombası atılması

Askere taş atılması

Köylülerin yürümesi

Haber - Kamera: Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin),