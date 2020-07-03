Mardin'de elektrik kesintisi Mardin'de bazı mahallelerde hafta sonu elektrik kesintisi yapılacak.

Mardin'de bazı mahallelerde hafta sonu elektrik kesintisi yapılacak.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Mardin İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe ilçesi Kızıltepe-2 Trafo Merkezi barası ile irtibatlı F14 Mezopotamya ana hattı üzerinde yüklenici firma tarafınca yürütülecek olan tesis çalışmaları nedeniyle 4-5 Haziran'da 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Çalışmalar doğrultusunda Dunaysır, Mezopotamya, Yenikent ve Çınarcık mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecek.

Kaynak: AA