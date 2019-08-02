Mardin'de elektrik kesintisi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 6 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) sorumluluk alanında bulunan Mardin-1 Trafo Merkezi irtibatlı F17 Organize ve F14 Tugay Enerji Nakil Hatlarında bakım-onarım ve yük aktarım çalışmaları yapılacağı bildirildi.

Bu kapsamda 4 Ağustos Pazar günü saat 09.00-15.00 arasında Artuklu ilçesine bağlı Acar, Avcılar, Göllü, İstasyon, Ofis ve Ofis Organize Sanayi Bölgesi mevki ve mahallelerinde kesinti uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: AA