Mardin'de elektrik kesintisi

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde 36 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TEİAŞ Mardin İşletme ve Bakım Grubu Başmühendisliği sorumluluk alanında bulunan Kızıltepe ilçesinde konuşlu Kızıltepe-2 Trafo Merkezi şalt sahasındaki trafoda yürütülecek bakım ve periyodik test çalışmaları yapılacağı belirtildi.

Bu kapsamda pazar günü saat 08.00-14.00 arasında Artuklu ilçesine bağlı Gökçe Mahallesinde ve Kızıltepe ilçesine bağlı Bahçelievler, Cumhuriyet, Dunaysır, Ekimlik, Elbeyli, Ersoylu, Eskin, Eymirli, Fırat, Harmandüzü, Haznedar, Hocaköy, Ilıcak, Kengerli, Koçhisar, Koçlu, Mezopotamya, Şahkulubey, Sanayi, Sevimli, Tepebaşı, Turgut Özal, Yaşarköy, Yenikent, Yenimahalle, Yoldere, Yurtözü, Çamlıca, Çınarcık, Üçevler, İpek, Aşağıazıklı, Yukarıazıklı ile Yukarıazıklı OSB mevkisi ve mahallelerinde kesinti uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: AA