Mardin'de elektrik kesintisi

Mardin'in Artuklu ilçesinde bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

TEİAŞ'tan yapılan açıklamada, Mardin İşletme ve Bakım Gurubu Başmühendisliği sorumluluk alanında bulunan Artuklu ilçesinde konuşlu Mardin-1 Trafo Merkezindeki trafoda yürütülecek bakım ve periyodik test çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pazar günü saat 08.00-16.00 arasında Artuklu ilçesine bağlı Ahmetli, Akıncı, Alakuş, Ambar, Arpatepe, Aytepe, Boztepe, Buğday, Dara Düzlük, Esentepe, Hatunlu, Konaklı Kumlu, Kuyulu, Küçükköy, Ortaköy, Sakalar, Sulak, Tilkitepe, Yardere, Yaylı, Yenice, Yeniköy, Yukarıaydınlı, Yukarıhatunlu, Yukarıyeniköy, Çalışlı, Çatak, Çayırpınar, Çıplaktepe, Çukuryurt ve Çiftliköy mahallelerinde kesinti uygulanacak."

Kaynak: AA