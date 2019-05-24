Mardin'de elektrik kesintisi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 8 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 8 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.
Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden (DEDAŞ) yapılan açıklamada, F-14 Kızıltepe-2 ana hattı üzerinde üzerinde çalışma yapılacağı belirtildi.
Bu kapsamda yarın saat 10.00-16.00 arasında Dunaysır, Ersoylu, Koçhisar, Mezopotamya, Şahkulubey, Yenikent, Yenimahalle ve Çınarcık mahallelerinde kesinti uygulanacağı bildirildi.
Kaynak: AA
ABD Savunma Tasarısında Türkiye Maddesi: Rusya İle S-400 Anlaşmasından Vazgeçmezsen F-35 Ortaklığına Son Veririz
Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığından Reuters'a Tepki: Ekonomiyi Hedef Alıp Algı Oluşturuyorlar