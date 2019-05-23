Mardin'de Elektrik Kesintisi

Mardin'de Elektrik Kesintisi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

Mardin'de Elektrik Kesintisi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden (DEDAŞ) yapılan açıklamada, F-8 Kızıltepe-3 ana hattı üzerinde üzerinde çalışma yapılacağı belirtildi.


Bu kapsamda 25 Mayıs Cumartesi saat 06.00-09.00 arasında Atatürk, Cumhuriyet, Ilıcak, Selahattin Eyyubi, Turgut Özal ve Üçevler mahallelerinde kesinti uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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