Mardin'de Elektrik Kesintisi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.
Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden (DEDAŞ) yapılan açıklamada, F-8 Kızıltepe-3 ana hattı üzerinde üzerinde çalışma yapılacağı belirtildi.
Bu kapsamda 25 Mayıs Cumartesi saat 06.00-09.00 arasında Atatürk, Cumhuriyet, Ilıcak, Selahattin Eyyubi, Turgut Özal ve Üçevler mahallelerinde kesinti uygulanacağı kaydedildi.
Kaynak: AA