Mardin'de Elektrik Kesintisi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 11 mahallede elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 11 mahallede elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden (DEDAŞ) yapılan açıklamada, F6 Kızıltepe giriş-1 ve F7 Kızıltepe giriş-2 ana hatları üzerinde çalışma yapılacağı belirtildi.
Bu kapsamda yarın saat 06.00-09.00 arasında güvenlik amaçlı elektrik kesintisi yapılacağı ifade edilen açıklamada, kesintinin Altıntoprak, Aslanlı, Bahçelievler, Cumhuriyet, Doyuran, Fırat, Koçhisar, Sanayi, Tepebaşı, Yenimahalle ve İpek mahallelerinde uygulanacağı kaydedildi.
Kaynak: AA