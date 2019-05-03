Mardin'de Elektrik Kesintisi

Mardin'in Midyat, Dargeçit, Nusaybin ve Ömerli ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden (DEDAŞ) yapılan açıklamada, 5 Mayıs Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında TEİAŞ tarafından yürütülecek bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacağı belirtildi.

Bu nedenle Midyat ve Dargeçit'in bütün mahalleleri ile Nusaybin'in Dağiçi, Dibek, Taşköy, Üçköy, ve Üçyol, Ömerli'nin ise Akyokuş mahallerinde kesinti yapılacak.

Kaynak: AA