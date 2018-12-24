Mardin'de Elektrik Kesintisi

Mardin'de Elektrik Kesintisi

Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Mardin'de Elektrik Kesintisi

Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dikmen-1 Trafo Merkezinde TEİAŞ tarafından bakım çalışmaları yapılacağı belirtildi.

Çalışmalar nedeniyle yarın 07.00-16.00 saatleri arasında Derik ilçesinde 58, Kızıltepe ilçesinde 18 kırsal mahallede elektrik kesintisi yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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