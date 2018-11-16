Mardin'de elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından hat düzenleme çalışması nedeniyle 18 Kasım'da 08.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Elektrik kesintisinden, Kızıltepe ilçesinde bağlı Büyüktepe, Cumhuriyet, Dunaysır, Ekinlik, Elbeyli, Ersoylu, Eskin, Eymirli, Gözlüce, Harmandüzü, Haznedar, Koçhisar, Koçlu, Mezopotamya, Şahkullubey, Sevimli, Tepebaşı, Yaşarköy, Yenikent, Yenimahalle, Yoldere ve Çınarcık Mahalleleri ile Artuklu ilçesine bağlı Gökçe, Yukarı Azıklı, OSB ve Aşağı Azıklı mahalleleri etkilenecek.