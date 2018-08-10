Mardin'de Elektrik Kesintisi

Mardin'in Artuklu ile Kızıltepe ilçelerine bağlı 4 mahallede elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Mardin valiliğinden yapılan açıklamada; elektrik kesintisi olan bölgelerdeki vatandaşların tedbirli olması istendi. Açıklamada "Mardin ili Artuklu ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde F17 Organize Enerji Hattında bakım çalışması yapılacağından 12 Ağustos 2018 Pazar günü saat 08: 30 - 16: 00 saatleri arasında güvenlik amacıyla F17 Organize ve F18 Tugay Enerji Nakil hatlarında elektrik kesintisi yapılacaktır. Elektrik kesintisinden; Organize Bölgesi, Tugay, Selen Kışlası, Ofis Mahallesi İstasyon Mahallesi, Avcılar Mahallesi, ve Acar Mahallesi etkilenecektir" denildi. - MARDİN