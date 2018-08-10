Mardin'de Elektrik Kesintisi
Mardin merkez Artuklu ilçesinde yapılacak çalışmalar nedeniyle 12 Ağustos'ta elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
Mardin merkez Artuklu ilçesinde yapılacak çalışmalar nedeniyle 12 Ağustos'ta elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, merkez Artuklu ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde F17 Organize Enerji Hattı'nda bakım çalışması yapılacağı belirtildi.
Çalışmalar nedeniyle 12 Ağustos'ta 08.30-16.00 saatleri arasında güvenlik amacıyla F17 Organize ve F18 Tugay Enerji Nakil Hatlarında elektrik kesintisi yapılacağı, elektrik kesintisinden, Organize Bölgesi, Tugay, Selen Kışlası, Ofis Mahallesi İstasyon Mahallesi, Avcılar ve Acar Mahallesi'nin etkileneceği bildirildi.