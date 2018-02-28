Mardin'de Elektrik Hatları Yer Altına Alınıyor

Mardin merkez Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'ndeki elektrik iletim hatlarının yer altına alınacağı bildirildi.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle Elektrik) Mardin İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Vali Ozan Caddesi'nde 2 kilometrelik alçak gerilim ve 11 kilometrelik orta gerilim kablosunun yer altına döşeneceği belirtildi.

Enerji dağıtımı için söz konusu yatırım bölgesinde ikisi biner kVA biri ise 630 kVA gücünde 3 trafo tesisi kurulacağı ifade edilen açıklamada, trafo tesisleri arasında kurulacak ring bağlantısı sayesinde olası arızalardan etkilenen müşteri sayısının asgari düzeye ineceği kaydedildi.

Dicle Elektrik İl Müdürü Memet Bulut, şirket olarak teknolojik altyapıya büyük önem verdiklerini aktardı.

Bulut, şunları kaydetti:

"Enerji kalitesini yükseltmek için iletim hatlarını yer altına alarak, trafoları da yeniliyoruz. Bu çalışma ile enerji güvenliği ve şebekede güç artışı sağlarken, görüntü kirliliğini de ortadan kaldırıyoruz. Büyük fedakarlıklarla bu yatırımları gerçekleştirirken vatandaşlarımızdan tek istediğimiz enerjiyi israf etmeden kullanmalarıdır."