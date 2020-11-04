Mardin'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
04.11.2020 21:21 | Son Güncelleme: 04.11.2020 21:24
Mardin'in Ömerli ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.
Mardin'in Ömerli ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Beşikkaya Mahallesi'ndeki elektrik direğine çalışma yapmak için çıkan 2 işçinin bulunduğu bölgeye yıldırım isabet etti.
Bu sırada akıma kapılan işçilerden Ahmet Aslan yaşamını yitirdi.
Aslan'ın cenazesi Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar