Mardin'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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Mardin'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

04.11.2020 21:21 | Son Güncelleme: 04.11.2020 21:24
Mardin'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Mardin'in Ömerli ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Mardin'in Ömerli ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Beşikkaya Mahallesi'ndeki elektrik direğine çalışma yapmak için çıkan 2 işçinin bulunduğu bölgeye yıldırım isabet etti.

Bu sırada akıma kapılan işçilerden Ahmet Aslan yaşamını yitirdi.

Aslan'ın cenazesi Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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