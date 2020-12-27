Mardin'de elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
27.12.2020 21:05 | Son Güncelleme: 27.12.2020 21:08
Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'nde elektrik altyapısını onaran firmada çalışan 19 yaşındaki Murat Asan, akıma kapıldı.
Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Asan'ı Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Asan, buradan Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak