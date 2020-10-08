Mardin'de ele geçirilen uyuşturucuda parmak izi tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı

Mardin'in Midyat ilçesinde 2 yıl önce ele geçirilen uyuşturucuda parmak izi tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde 2 yıl önce ele geçirilen uyuşturucuda parmak izi tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Acırlı Mahallesi'nde 2018 yılında yıkık duvarların arasına gizlenmiş 3 bidonda atlete ve ayrı ayrı 66 kağıda sarılı vaziyette ele geçirilen 2 kilo 90 gram esrar ile ilgili inceleme yapıldı.

Atlet ve kağıtlarda parmak izi tespit edilen M.A. ve Ş.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda şüphelilerin adreslerinde dedektör köpek "Sabuh" ile arama yaptı.

Aramada 361 gram esrar bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar