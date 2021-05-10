Mardin'de ekipler vatandaşları üç dilde aşı yaptırmaya ikna ediyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede nüfusuna oranla en az aşı yapılan iller arasında yer alan Mardin'de, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ikna ekipleri, aşılanma oranını artırmak için vatandaşlarla üç dilde görüşme gerçekleştiriyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede nüfusuna oranla en az aşı yapılan iller arasında yer alan Mardin'de, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ikna ekipleri, aşılanma oranını artırmak için vatandaşlarla üç dilde görüşme gerçekleştiriyor.

Aşı çalışmalarının devam ettiği kentte, aşı sırası gelen ancak yaptırmayan vatandaşlar bilgilendirilerek, aşı yaptırmalarını sağlamak için ikna hizmeti sunuluyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan 33 kişilik özel ekip, günde ortalama 500 kişiyle telefonda Türkçe, Arapça ve Kürtçe görüşme yaparak, aşının önemi, koruyuculuğu ve etkinliği hakkında bilgi veriyor.

Görüşmeler sonucu ikna edilen vatandaşların aşı yaptırmaları sağlanıyor.

"70 bin vatandaşımıza ulaşıp, bir kısmını aşı olmaya ikna etmiş bulunmaktayız"

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Cihat Adın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda aşılama çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bu noktada bazı vatandaşların tereddüt yaşadığını dile getiren Adın, "Bu tereddütleri aşabilmek, aşı reddini azaltabilmek, aşı konusunda doğru bilgilendirme yapmak açısından 33 kişiden oluşan aşı ikna ekibi oluşturduk. Ekibimiz 3 dilde hizmet veriyor. Şu ana kadar 70 bin vatandaşımıza ulaşıp, bunların bir kısmını aşı olmaya ikna etmiş bulunmaktayız. Yaklaşık 50 bin vatandaşımız iki doz aşısını olmuş durumda. Ekiplerimiz günlük 500 kişiye ulaşıyor." diye konuştu.

"Tedirginliği aşının koruyuculuğunu, etkinliğini anlatarak gideriyoruz"

Ekipte yer alan sağlık personeli Cihan Kaya da ramazan dolayısıyla vatandaşların genellikle oruç tuttukları için aşı olmakta çekince duyduğunu ifade ederek, hastanede iftardan sonra da aşı yapılabildiğini belirttiklerini söyledi.

Kaya bazı vatandaşların aşıdan korktuğunu dile getirerek, "Elimizden geldiğince ikna etmeye çalışıyoruz. Tedirginliği, aşının koruyuculuğunu ve etkinliğini anlatarak gideriyoruz. Yine de ikna olmuyorlarsa aile hekimleriyle iletişime geçiyoruz. Aile hekimleri bizzat yüz yüze görüşerek ikna etmeye çalışıyor." dedi.

Türkçe bilmeyen vatandaşlar için ekipte görevli Mine Çakar Arapça, Resul Akkurt da Kürtçe bilgilendirme yaptıklarını ifade etti.

İkna ekibi sayesinde aşı yaptırdılar

Vatandaşlardan 8 çocuk babası Mehmet Sıraç Balina, aşı yaptırmama yönünde fikrinin sağlık çalışanlarıyla görüştükten sonra değiştiğini söyledi.

Balina, "Aşı olmamaya karar vermiştik ama sağlık ekipleri özveriyle bizi ikna ettiler. Aşının herhangi bir zararın olmadığını, iyi geleceğini düşünerek biz de aşı olduk. İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz nezdinde bütün sağlık çalışanlarına ve özellikle sahada olan sağlık ekibine teşekkür ediyor, herkesi aşı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Vecdin Duyan da sağlık çalışanlarının kendisini arayıp, aşının faydalarını anlattıktan sonra aşı olmaya karar verdiğini dile getirerek, aşı yaptırdığını, herkese de aşı yaptırmaları çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar