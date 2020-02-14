Mardin'de eğitime kar engeli

14.02.2020 09:37 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:37

MARDİN'de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Mardin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devamı nedeniyle Artuklu, Midyat, Yeşilli, Derik, Ömerli, Savur ve Dargeçit ilçelerinde 14 Şubat 2020 Cuma günü eğitime ara verildiği, kamuda çalışan engelli ile hamile personelin ise idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Kaynak: DHA