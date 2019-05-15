Mardin'de Eğitime 405 Bin Lira Hibe Destek

Mardin'de Midyat Telkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 405 bin lira hibe destek ile iki bilgisayar ve iki elektrik laboratuvarı ile donanımlı kaynak atölyesi kuruldu.

Okul tarafından hazırlanan "Midyat'ta Mesleki Eğitimle İstihdama Katkı Sağlıyoruz Projesi" İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Dicle Kalkınma Ajansı'na (DİKA) sunuldu.

DİKA Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında bütçesi 540 bin lira olan proje için 405 bin lira hibe destek sundu.

Bu sayede okula iki bilgisayar ve iki elektrik laboratuvarı ile donanımlı kaynak atölyesi kazandırıldı.

Laboratuvarlar ile atölyenin açılış töreninde konuşan Kaymakam Hüseyin Tekin, çalışan toplumların her an geliştiğini söyledi.

Okulun donanımının artırılmasıyla ülke ekonomisine de katkı sağlayacağını belirten Tekin, "DİKA'nın sağladığı teknik destek okuldaki donanımı birkaç basamak üst seviyelere çıkardı. Üreten bir toplum olmak zorundayız." dedi.

"Bölgeye katma değer katacak"

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, desteklenen projenin sadece Midyat değil ajansımızın faaliyet gösterdiği Mardin, Batman, Siirt, Şırnak için de önem taşıdığını belirtti.

Okulun artık teknolojik imkanlarla donatıldığını dile getiren Altındağ, "Önemli olan bunu tanıtabilmek. Özel sektör gelip buradan faydalanacak. Burası hem de bölgeye katma değer katacak. Çünkü buradan mezun olan genç iş bulmayacak, iş ona gelecek, işveren olacak. Çok kıymetli bu. Öğrencilerimizi geliştirirsek inşallah çok önemli bir noktaya geliriz." diye konuştu.

Okul müdürü Velid Baysoy, okula destek sunan DİKA'ya teşekkür ederek, "Okulumuzda kurulan belki de bölgedeki en donanımlı atölye ve laboratuvarlar." ifadesini kullandı.

Okul müdür yardımcısı Abdülhakim Şahin de açılışa katılan davetlilere okuldaki yeniliklerle ilgili bilgi verdi.

Öğrencilerden Abdulhalim Sevim, okulda daha önce bugünkü teknik alt yapının bulunmadığını belirterek, bu destek ile derslere olan motivasyonlarının arttığını aktardı.

Törende daha sonra proje doğrultusunda teknik eğitim alan 132 kursiyere sertifikaları verildi.

Törene, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Çelik, Midyat Meslek Yüksek Okulu Müdürü Tarık Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA