Mardin'de Eğitim Kurumlarından Hırsızlık

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eğitim kurumlarından hırslık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.





Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen ay Halk Eğitim Merkezi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile bir ortaokulun klima dış ünitelerinin çalınması olaylarına ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin farklı suçlardan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.



Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan, klima dış ünitelerini satın alan iş yeri sahipleri hakkında da "suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi" suçundan işlem başlatıldı.