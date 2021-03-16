Mardin'de eğitim çalıştayı başladı

Mardin'de eğitim sorunlarına çözümler bulmak ve eğitimde başarıyı artırıcı çalışmalar yapmak için düzenlenen çalıştay başladı.

Mardin'de eğitim sorunlarına çözümler bulmak ve eğitimde başarıyı artırıcı çalışmalar yapmak için düzenlenen çalıştay başladı.

Mardin Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce temel eğitim ve ortaöğretim düzeyinde var olan akademik başarısını artırarak Türkiye genelindeki iller arasında daha üst sıralara yükselmesini sağlamak için "Eğitimde M.A.R.D.İ.N. Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında İl milli eğitim müdürlüğünde düzenlenen ve 2 gün sürecek çalıştayda, alanında uzman, yaptığı çalışmalarla alanında fark yaratmış eğitimcilerin ve eğitim paydaşları bir araya gelecek.

Toplantının açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat Mardin'i eğitimde Türkiye genelinde ön sıralara taşımaya yönelik çalışmalar yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Projelerinin 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine dayanarak, Mesleki ve Kişisel Gelişim, Akademik Başarı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Değerler Eğitimi, İnovatif Düşünme, Nitelikli Eğitim ve Kültürel Etkinlikler ana başlıkları içinde 36 alt başlıktan oluştuğunu kaydeden Polat, Eğitim ve öğretim paydaşlarının bulundukları her alanda gelişimlerine katkı sunmak istediklerini aktardı.

Ahlakı ve bilimi önceleyen paydaşlarla bu süreci daima ileriye taşımak amaçlandığının altını çizen Polat, şunları kaydetti:

"İl genelinde eğitimde koordinasyonu sağlamak, birlikteliği sağlamak, ayrıca verileri tespit etmek ve buna uygun olarak analiz yapabilmek ve yaptığımız analizlere göre de bir çözüm önerileri sunmak istiyoruz. Bir öğretmeniz göreve başlarken söylediği bir söz çok hoşuma gitmişti. 'Kadim şehrin çocukları sizin bahçenizde büyüyecek' demişti. Bunu sloganlaştırmak istiyoruz."

Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, ilçe milli eğitim müdürleri, sendika ve sivil toplum kuruluşları ile bazı öğretmenlerin katıldığı çalıştay 2 gün sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar