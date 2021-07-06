Mardin'de, EDS ile trafik kontrol altına alınıyor
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Mardin'de, EDS ile trafik kontrol altına alınıyor

Mardin'de, EDS ile trafik kontrol altına alınıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde özellikle trafiğin yoğun olduğu ve kazaların çokça yaşandığı devlet yollarında trafik akışını kontrol altına almak için Elektronik Denetleme Sistemini hayata geçirecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde özellikle trafiğin yoğun olduğu ve kazaların çokça yaşandığı devlet yollarında trafik akışını kontrol altına almak için Elektronik Denetleme Sistemini hayata geçirecek.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, kent genelinde bulunan 318 kilometrelik devlet yolunda yaşanan maddi ve ölümlü trafik kazalarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sürücülerin trafik kurallarına azami düzeyde uyumunun sağlanması, trafik durumunun gerçek zamanlı görüntülenmesi ve izlenmesi amacıyla başlatmış olduğu çalışmaları tamamladı. Ulaşım Daire Başkanlığı, kent genelinde özellikle ölümlü trafik kazalarının çok yaşandığı Mardin-Kızıltepe, Kızıltepe-Nusaybin, Kızıltepe-Viranşehir, Mardin-Yeşilli ve Mardin-Diyarbakır olmak üzere 10 devlet yolunda EDS'yi kurarak trafik akışını kontrol altına alacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, belirlenen noktaların tamamı kent giriş ve çıkışlarındaki trafiği iyileştirmek amacıyla seçildiğine dikkat çekilirken EDS'nin Mardin'de yaşayan tüm vatandaşlar ile bölgedeki tüm vatandaşları etkileyeceği bildirildi. Projeyle, kaza oranlarının düşürülmesi, ölüm oranlarının azaltılması, devlet yollarında can ve mal güvenliğinin sağlanması hedeflenmekte olduğunu kaydedilen açıklamanın devamında; "Bu kapsamda EDS; caydırıcılık unsurunu kullanarak sürücülerin trafik kurallarına azami miktarda uymalarını sağlamak böylece sürücü kültürünü faydalı yönde yeniden şekillendirmek. Kural ihlali yaparak, insanların can ve mal emniyetini tehlikeye düşüren araçları ihlal görüntüleri ile beraber tespit edip kayıt altına almak, trafik kurallarının insandan bağımsız bir halde sürekli olarak takip edilmesi, böylelikle sürücülerin kurallara uyması ile trafik düzeninin sağlamak. EDS noktalarından geçiş yapan araçların görüntülenen özelliklerinin, kayıtlı özlük bilgileriyle tutarlı olup olmadığının kontrol edilmesi ve gerektiğinde bu tespitler aracılığı ile yetkili mercilere otomatik bildirilmesi. EDS sistemi bütün kent içi trafikte denetim boşluğundan oluşabilecek kural ihlallerinin önüne geçmek için tasarlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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