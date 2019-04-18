Mardin'de Ebeveynler Uyuşturucuya Karşı Eğitildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 'Bağımlılığa değil hayatta tutun' projesi kapsamında anne ve babalara eğitim verildi.

Mardin Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Derneği tarafından İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne sunulan 'Bağımlılığa değil hayatta tutun' projesinin kabul edilmesiyle yürütülen faaliyetler kapsamında Kızıltepe Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'nde ebeveynlere bağımlılıkla ilgili eğitim verildi. Kızıltepe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı uzman psikolog tarafından verilen eğitimde bağımlılığa karşı korunmanın yolları anlatıldı.

Mardin Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Derneği Başkanı Adnan Yalçın konu ile ilgili bir açıklamada, yetişkinlere yönelik bağımlılıkla ilgili eğitim verdiklerini söyledi. Eğitimlere devam edeceklerini ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Eğitim veren hocamıza ve Mardin İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü personeli Vecdi Erkek beye, ADEM yetkililerine ve tüm katılımcılara da teşekkür ediyorum. Bu gün eğitime katılanlara bağımlılıkla ilgili oldukça önemli bir eğitim verildi. Eminim katılımcılar ailelerine ve çocuklarına daha çok sahip çıkacaktır. Bizlerde dernek olarak proje kapsamında eğitimlerimize devam edeceğiz. Amaçlarının insanları spora eğitime teşvik etmek ve başarılı memleketine faydalı bireyler yetiştirmektir. Bu tür eğitimlerin çok faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

Programa katılan vatandaşlar, güzel ve faydalı bilgiler öğrendiklerini, bu tür programların gerekli olduğunu kaydederek bundan sonra da devam etmesi gerektiğini söyledi. - MARDİN

Kaynak: İHA