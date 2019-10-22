Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 1'i sözde Viranşehir sorumlusu olmak üzere 3 terörist etkisiz...

Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 1'i sözde Viranşehir sorumlusu olmak üzere 3 terörist etkisiz...

- Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 1'i sözde Viranşehir sorumlusu olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildiMARDİN - Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, biri PKK'nın sözde Viranşehir sorumlusu Hamza kod adlı Mustafa Akbaş olmak üzere 3 terörist etkisiz...

22.10.2019 14:21
Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 1'i sözde Viranşehir sorumlusu olmak üzere 3 terörist etkisiz...

- Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 1'i sözde Viranşehir sorumlusu olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi

MARDİN - Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, biri PKK'nın sözde Viranşehir sorumlusu Hamza kod adlı Mustafa Akbaş olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kılıç 158 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı operasyonunda PKK/YPG'nin sözde Botan sahasına bağlı Fırat-Gap Ruha eyaleti olarak nitelendirdikleri bölgenin Viranşehir sorumlusu Hamza kod adlı Mustafa Akbaş ile Argeş ve Tigreş kod adlı teröristler etkisiz hale getirildi.

Kaynak: İHA
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