Mardin'de Düzenlenecek Sempozyum İçin Kayıtlar Doldu

Mardin'de, 1-3 Kasım tarihlerinde "Bir Dünya Kadın" sloganıyla düzenlenecek olan ve uluslararası katılımcıların da yer alacağı sempozyum için açılan kayıtlar doldu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, 1-3 Kasım tarihleri arasında Mardin Valiliği, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) işbirliği ile Uluslararası Mardin Kadın Sempozyumu düzenlenecek. "Bir dünya kadın" sloganıyla ilk kez düzenlenecek sempozyumda Mardin Valisi Mustafa Yaman, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, gazeteciler Şeref Oğuz, Ahu Özyurt, Ayşe Böhürler, Nur Özkan Erbay, Willows International Türkiye Direktörü Rahime Akdoğan, Avukat Kezban Hatemi, KADEM Gaziantep Şube Başkanı Sabiha Doğan ve iş insanları Aysel Dondurmacı ile Essum Saatçi Aslan, Belçika Bağımsız Milletvekili Mahinur Özdemir, GARGAR Vakfı Yöneticisi Dega Salad, Saima Mirvic Rogge ve Ravda Nur Cuma katılımcılar arasında yer alacak. Sempozyumla beraber, Mardin'de toplumsal cinsiyet eşitliği hususunda yerel yönetimin, akademisyenlerin, uluslararası katılımcıların, STK'ların, kadın örgütlenmelerinin ve Mardinli kadınların bir araya gelerek fikir üretebileceği bir zemin oluşacak.

Kayıtlar doldu

Sempozyum için oluşturulan kayıt formunun yoğun katılım nedeniyle şimdiden dolduğu öğrenilirken, internet sitesi üzerinden oluşturulan sayfaya ulaşmak isteyenler, "Kayıtlarımız dolmuştur" yazısıyla karşılaşıyor. - MARDİN