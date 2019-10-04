Mardin'de "Dünya Hayvanları Koruma Günü" etkinliği

04.10.2019 16:30

Mardin Büyükşehir Belediyesince Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, hayvan barınağını ziyaret eden öğrencilere, Hayvan Hastanesi ve barınaktaki hayvanlarla ilgili bilgi verildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesince, Sokak Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamda hayvan barınağını ziyaret eden öğrencilere, modern Hayvan Hastanesi ve barınaktaki hayvanlarla ilgili bilgi verildi. Öğrenciler, barınaktaki hayvanları, belediye görevlilerinin verdiği mamalarla besledi.

Etkinliğe, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman ve İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz da katıldı. Vali Yaman, göreve başladıktan sonra şehirdeki gençler, öğrenciler, kadınlar ve engelliler için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu projelerden birinin de sokak hayvanları için yapılan çalışma olduğunu kaydeden Yaman, bu doğrultuda belediye bağlı barınağı, Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir barınak haline getirdiklerini belirtti. Bünyesinde bulunan Hayvan Hastanesinin her türlü vakaya müdahale yapılabilecek durumda olduğunu aktaran Yaman, çevre illerden de hastaneye hayvanların getirildiğini anlattı.

Yaman, müdahale edemedikleri çok nadir vakaların olduğuna dikkati çekerek bu vakaları Türkiye'nin çeşitli illerine, kendi imkanlarıyla gönderdiklerini kaydetti. 4 Ekim Dünya Hayvanlarını Koruma Günü dolaysıyla etkinlik düzenlediklerini dile getiren Yaman, "Çocuklar burada hayvanlara hem sevgilerini hem de ilgilerini gösteriyor. Biz de bununla mutlu oluyoruz." dedi.

Kaynak: AA