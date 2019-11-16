Mardin'de "Dünya Diyabet Günü" etkinliği

16.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 16.11.2019 10:10

Mardin'de, "Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Mardin Devlet Hastanesi işbirliğiyle Mardin Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Başhekim Alpay Tuncar, yaptığı konuşmada, kendilerine verdiği destekten dolayı Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'a teşekkür etti.

Diyabetin çağın kaçınılmaz bir sorunu olduğunu belirten Tuncar, şunları kaydetti:

"Diyabet farklı türevleri bulunan halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen vücut organlarının fonksiyonlarına ciddi hasar verebilen bir hastalıktır. Uzmanların gözetiminde uygun beslenme, medikal tedavi, düzenli egzersiz ve diyabet eğitimi gerektiren bir süreçtir. Her yıl 14 Kasım'da diyabete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Biz de günün anlam ve önemi bağlamında diyabetin aile üzerindeki etkisi konusunda farkındalık oluşturmak, aileleri bilinçlendirmek ve bu hastalıklardan etkilenen aileleri desteklemek, ayrıca tedavi sürecinde olan çocukların da moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik."

Etkinlik kapsamında, çocuklara yönelik top atma, çuvalla yürüme ve yumurta taşıma ile sandalye kapmaca yarışması yapıldı.

Kaynak: AA