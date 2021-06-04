Mardin'de Dünya Bisiklet Günü kutlandı
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Mardin'de Dünya Bisiklet Günü kutlandı

Mardin'de Dünya Bisiklet Günü kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünya Bisiklet Günü, Mardin şehir merkezinde düzenlenen bir turla kutlandı.

Dünya Bisiklet Günü, Mardin şehir merkezinde düzenlenen bir turla kutlandı.

Mardin'de Dünya Bisiklet Günü, şehir merkezinde düzenlenen tur ile kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda başlayan tur, şehir merkezinin çıkışına kadar sürdü. Tura 30'a yakın kişi katıldı. Bisiklet ve spora gönül verenler olduklarını söyleyen Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Çakas, "Her yıl yapıldığı gibi Dünya Bisiklet Günü nedeniyle böyle bir etkinlik gerçekleştirmek istedik. Önemli bir gün bizler için bisiklet ve spora gönül verenler olarak. Böyle bir etkinliği de gerçekleştirmiş olduk. Aslında rutin yaptığımız farkındalık turlarıyla beraber bugünü de daha farklı anlamlandırmak istedik. Sayımızı arttırmak istedik ama pandemi nedeniyle sayımız az gibi gözüküyor. Şu an yaklaşık 30 kişiyiz. Şehir merkezinden geçip insanların göreceği yerlerden geçip, bisiklet farkındalığı oluşturup, bisiklet sporuna değineceğiz" dedi.

Muş Bisiklet Derneği Üyesi Eyüp Balı da Dünya Bisiklet Günü'nde, Mardin'deki tura katılmak için 5 gün boyunca bisiklet ile yol geldiğini belirtti. - MARDİN

Mardin'de Dünya Bisiklet Günü kutlandı
Mardin'de Dünya Bisiklet Günü kutlandı
Mardin'de Dünya Bisiklet Günü kutlandı
Mardin'de Dünya Bisiklet Günü kutlandı
Mardin'de Dünya Bisiklet Günü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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