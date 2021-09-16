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Mardin'de down sendromlu genç korona virüse yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mardin'de down sendromlu genç korona virüse yenik düştü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan down sendromlu 35 yaşındaki Abdulkadir Yusufoğlu, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan down sendromlu 35 yaşındaki Abdulkadir Yusufoğlu, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Alakuş Mahallesinde yaşayan 35 yaşındaki down sendromlu Abdulkadir Yusufoğlu, 15 gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan Yusufoğlu, özel hastanede tedavi altına alındı. Entübe edilen Yusufoğlu'nun dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yusufoğlu'nun gözyaşları arasında Alakuş Mahallesinde toprağa verildiği belirtildi. - MARDİN

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