Mardin'de domuz sürüleri çiftçileri canından bezdirdi
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Mardin'de domuz sürüleri çiftçileri canından bezdirdi

Mardin'de domuz sürüleri çiftçileri canından bezdirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Dargeçit ilçesinde domuzların sürü halinde tarlalara girerek ekinlere zarar vermesi çiftçileri canından bezdirdi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde domuzların sürü halinde tarlalara girerek ekinlere zarar vermesi çiftçileri canından bezdirdi. Çiftçiler, yetkililerin soruna çözüm bulmasını istedi.

Dargeçit'e bağlı Safa Mahallesi'nde bulunan ekili arazilere zarar veren domuzlar hem yöre sahiplerini hem de çiftçileri bıktırdı. Bölgedeki çiftçiler domuzların tarlalarına zarar verdiğini belirterek yetkililerden yardım istedi. Domuzların sürüler halinde vatandaşların ekili arazilerine zarar verdiğini belirten Safa Mahallesi sakinlerinden Mehmet Gümüş, "Domuz sürüleri tarlalarımıza girerek tüm ekinlerimize zarar veriyor. Dargeçitli hemen herkesin ilçenin çevresinde üzüm bağları bulunuyor. Yıl boyunca bu üzüm bağlarından gelir elde etmek için çaba sarf ediyoruz. Temmuz ayından itibaren bu üzümlerden hasat alınmaya başlanarak emeklerimizin karşılığını almaya başlıyoruz. Ancak son 4-5 yıldır domuz sürülerinin üzüm bağlarımıza verdiği zarardan dolayı emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Nerdeyse üzüm yiyemez duruma geldik. Yetkililerin en kısa zamanda bu sorunu çözmesini ve mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde çiftçilik mesleğimiz yok olmaya ve ilçede hiç kimse tarlasını ekemez duruma gelecek" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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