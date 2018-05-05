Mardin'de Dolu ve Yağmur Sele Döndü

Mardin'de etkili olan sağanak dolu ve yağmur yağışı, bazı bölgelerde sele dönüştü. Taşan sel suları nedeniyle çok sayıda ev, işyeri ve bazı yollar sular altında kaldı.

Mardin'de öğleden sonra etkili olan sağanak dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, aniden bastıran dolu ve yağmurdan korunmak için zor anlar yaşadı. Cuma gününden bu yana aralıklarla sağanağın hakim olduğu kentte fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli dolu yağışından korunmak isteyen vatandaşlar, dükkanlara ve apartmanlara sığındı. Dolu yağışı nedeniyle trafik akışında da aksamalar yaşandı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı sonucu yerler beyaza büründü.

Yarım saat süren yağış, kentin bazı mahallerinde sele dönüştü. Otogar civarındaki yollar sular altında kalırken bazı araç sürücüleri mahsur kaldı.