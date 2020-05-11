Mardin'de dolu, tarım arazilerini vurdu

Mardin'de dolu, tarım arazilerini vurduMARDİN'in Savur ilçesinde etkili olan dolu yağışı yüzlerce hektarlık tarım arazilerini vurdu.

Mardin'de dolu, tarım arazilerini vurdu

MARDİN'in Savur ilçesinde etkili olan dolu yağışı yüzlerce hektarlık tarım arazilerini vurdu. Savur ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. 2 günden beri etkili olan sağanağın dün akşam saatlerinde yerini doluya bırakmasıyla ilçeye bağlı Kırkdirek, Taşlık, Şenocak, İçgören mahallerinde ekili yüzlerce hektar buğday, arpa ve mercimek tarlası zarar gördü. Dolu yağışının ardından tarlalarda hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kaynak: DHA