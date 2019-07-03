Mardin'de doktor çiftin darbedilmesi

Mardin'in Artuklu ilçesinde, doktor çifti darbeden hasta ve beraberindeki kişi tutuklandı.

Mardin Devlet Hastanesinde görevli endokrinoloji uzmanı Davut Sakız ile enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan eşi Ayşe Sakız'a, mesai sonrası kreşteki çocuklarını almak için gittikleri Yenişehir Mahallesi'nde saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan C.B. ile beraberindeki Y.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mardin Devlet Hastanesinde görevli endokrinoloji uzmanı Davut Sakız ile enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan eşi Ayşe Sakız, dün mesai bitiminde kreşte bulunan çocuklarını almak için Yenişehir Mahallesi'ne gitmiş, araçlarını Ravza Caddesi'nde park etmiş, bir süre kendilerini izleyen ve 10 gün önce usulsüz rapor almak istediği ileri sürülen C.B. ile beraberindeki Y.B. tarafından darbedilmişti.

Vücutlarının çeşitleri yerlerinden yaralanan doktorlar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA