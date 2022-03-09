Mardin'de "Doğu Türkistanlı kadınlar için destek" çağrısı

ARTUKLU, MARDİN (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Derneği kadın üyeleri, Doğu Türkistanlı kadınların yaşadıklarına dikkati çekmek için açıklama yaptı.

Artuklu ilçesinde bir otelde İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Müzeyyen Taşçı ve kadın üyeleri adına açıklama yapan Mardin Genç İHH sorumlusu Merve Yiğit Erkek, Doğu Türkistan bölgesinde illegal yollarla kurulan toplama kamplarında kadınlara yönelik zulmü kınadıklarını belirtti.

Doğu Türkistan başta olmak üzere yaşayan her kadının onuruyla, inancıyla ve öz benliğiyle hayatına devam edebilmesini istediklerini aktaran Erkek, şöyle devam etti:

"Dini, inancı, uyruğu ne olursa olsun dünyanın tüm kadınlarını Doğu Türkistanlı kadınlarla dayanışmaya davet ediyoruz. Bizim hakkımız sizin de hak alanınızdır. İhmal etmelerine izin vermeyin. Lütfen bize ses verin. İslam alemine sesleniyoruz, Müslüman Uygur kadınlarına yapılan bu korkunç vahşi zulmü durdurun, bu acı ve utancı taşımayın. İslamiyet zulme boyun eğmez mazlumun yanındadır."